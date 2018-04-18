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Победитель Гран-при Китая может перейти в "Мерседес"

Риккардо
10:56 Сегодня Телеграф
championat.com

Новости спорта: Ники Лауда хочет видеть Риккардо в «Мерседесе».

Неисполнительный директор «Мерседеса» Ники Лауда намерен бороться за переход нынешнего пилота «Ред Булл» Даниэля Риккардо в немецкую команду, сообщает Auto Bild. По данным издания, австриец считает, что с финном Валттери Боттасом команда не способна бороться в долгосрочной перспективе. При этом лично Лауда является большим фанатом австралийского пилота.

Действующий контракт Риккардо с «Ред Булл» заканчивается в 2018 году, и до сих пор команда и пилот не продлили соглашение. Советник «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко ранее заявил, что контракт Даниэля с «Мерседесом» маловероятен.

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