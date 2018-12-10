Хэмилтон официально награжден титулом чемпиона мира по автоспорту

Новости спорта: В конце сезона наградили всех призеров Формулы-1.

Льюис Хэмилтон присутствовал на ежегодной церемонии закрытия сезона Формулы-1. Пилот Mercedes был награжден титулом чемпиона мира в пятый раз в своей карьере. Это достижение вознесло Хэмилтона в ранг величайших пилотов за всю историю существования Формулы-1. Sky Sports передает слова британца.

«Я бы не оказался здесь без своей прекрасной команды. Это круто, стоять здесь и получать такие престижные награды, но за спиной каждого гонщика, находящегося здесь, стоит команда профессионалов, которые являются поистине героями»

Стоит отметить, что Себастьян Феттель и Кими Райкконен из Ferrari также получили свои награды за второе и третье место соответственно.