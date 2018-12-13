Феттель: Хэмилтон должен улететь в космос и остаться там

Новости спорта: Пилот Феррари заявил, что мог бы составить компанию британцу.

Немецкий гонщик Себастьян Феттель прокомментировал желание пилота Мерседеса Льюиса Хэмилтона побывать в космосе.

"Льюис хочет в космос? Он должен улететь и там остаться. Да, если бы я мог полететь в космос, я бы даже слетал с Хэмилтоном. Но тогда мы должны были бы вернуться в марте 2019-го, к началу сезона в Мельбурне", — приводит слова Феттеля Blick.

Ранее пилот Ред Булла Макс Ферстаппен заявил, что Хэмилтон выиграл пятое чемпионство Формулы-1 не из-за индивидуальных качества, а благодаря мощному болиду.