Льюис Хэмилтон: Выглядит новый болид здорово

Новости спорта: Чемпион мира Льюис Хэмилтон уже смог оценить машину.

В конце года команды уже активно работают над болидом на сезон-2019, а пилот Мерседеса Льюис Хэмилтон успел оценить новую машину в штаб-квартире команды.

«Последние 2 дня провел на заводе Мерседеса, изучал информацию, которая касается следующего сезона, а также оценивали 2018 год».

«Видел аэродинамические испытания нового болида в трубе. Выглядит он здорово. Жду нового сезона», - сказал Хэмилтон.

Мерседес пока не проинформировал, когда покажет новый болид. Феррари планирует сделать это в середине февраля.