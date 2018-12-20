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Один из этапов Гран-при Формулы-1 может состоятся в Лондоне

Один из этапов Гран-при Формулы-1 может состоятся в Лондоне
15:28 Сегодня Телеграф isport.ua

Новости спорта: Спортивный директор организации хочет, чтобы британскую столицу включили в список гоночных этапов.

Спортивный директор Формулы-1 Росс Браун заявил, что владельцы гоночной серии Liberty Media рассматривают возможность проведения Гран-при в Лондоне.

"Поскольку события Гран-при Формулы-1 длятся минимум неделю, помехи, которые они вызовут в центре Лондона, неприемлемы. Но я не думаю, что лондонцам стоит беспокоиться о том, что мы захватим центр Лондона.

Британская столица является культовым городом с огромной историей в спорте. Мы полны энтузиазма. Хотелось бы, чтобы Лондон дополнил Сильверстоун, а не заменил его. Мы бы могли найти способы проводить оба этапа", - цитирует Брауна Motorsport Week.

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Формула-1, Автоспорт, Росс Браун, Новости автоспорта.
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