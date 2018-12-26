Хэмилтон забавно распаковал новогодний подарок от Боттаса (Видео)

Новости спорта: Льюис Хэмилтон распаковал новогодний подарок от Боттаса.

Команда Формулы-1 «Мерседес» опубликовала видео, в котором пилот британской «конюшни» Льюис Хэмилтон открывает коробку с подарком на Новый год от своего партнёра по команде финского гонщика Валттери Боттаса.

Занимается распаковкой действующий чемпион серии в гоночной экипировке. Британец достаёт подписанную Боттасом открытку, а сам подарок так и остаётся зрителю неизвестным. Затем Хэмилтон пытается надеть свитер с изображением оленя, однако у него это не получается из-за шлема. За этим наблюдает пёс Льюиса породы бульдог.

Ранее «Мерседес» выпустил ролик, где Боттас в образе Санты-Клауса приходит на базу команды в Бэркли и раскладывает подарки её сотрудникам.