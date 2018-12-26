Скачать
Среда, 26.12.2018
Футбол: расписание матчей 26 декабря
Футбол: расписание матчей 26 декабря
Юный талант Шахтера Мудрик - о первых шагах в футболе, звездной болезни и планах
Михаил Мудрик: Звездную болезнь прошел в 12 лет
Михайлюк помог Лейкерс разгромить чемпионов НБА
Михайлюк помог Лейкерс разгромить чемпионов НБА
Еще один бразилец Шахтера может принять гражданство Украины
Еще один бразилец Шахтера может принять гражданство Украины

Хэмилтон забавно распаковал новогодний подарок от Боттаса (Видео)

Хэмилтон забавно распаковал новогодний подарок от Боттаса (Видео)
09:38 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта: Льюис Хэмилтон распаковал новогодний подарок от Боттаса.

Команда Формулы-1 «Мерседес» опубликовала видео, в котором пилот британской «конюшни» Льюис Хэмилтон открывает коробку с подарком на Новый год от своего партнёра по команде финского гонщика Валттери Боттаса.

Занимается распаковкой действующий чемпион серии в гоночной экипировке. Британец достаёт подписанную Боттасом открытку, а сам подарок так и остаётся зрителю неизвестным. Затем Хэмилтон пытается надеть свитер с изображением оленя, однако у него это не получается из-за шлема. За этим наблюдает пёс Льюиса породы бульдог.

Ранее «Мерседес» выпустил ролик, где Боттас в образе Санты-Клауса приходит на базу команды в Бэркли и раскладывает подарки её сотрудникам.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Формула-1, Льюис Хэмилтон, Новости автоспорта, Ф1.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Назван самый дорогой украинский нападающий
02 Хачериди расставил все точки над "и"
03 Кокорин и Мамаев сыграют футбольный матч в СИЗО
04 Динамо интересуется нападающим французского клуба
05 Джервонта Дэвис: Я могу побить Ломаченко, у меня нет сомнений
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2018, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь