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В Формуле-1 могут изменить расстановку машин на стартовой решетке

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В Формуле-1 могут изменить расстановку машин на стартовой решетке
09:33 Сегодня Телеграф Сегодня

Новости спорта: Болиды перед началом гонки могут стоять ближе друг к другу.

Пэт Симондс, работающий над вопросами модернизации спорта, рассказал, что руководство Формулы-1 рассматривает варианты изменения расположения болидов на стартовой решетке.

"Нынешняя Формула-1 серьезно отличается от той, что была раньше. Когда мы вносим изменения, они должны базироваться на чем-то конкретном. На протяжении многих лет мы видели одинаковую стартовую решетку, на которой машины разделяли восемь метров. Мы задали себе вопрос, что будет, если машины будут стоять ближе друг к другу. Хотя бы по две машины? Станем ли мы свидетелями более яркого старта или просто получим больше аварий?

В Формуле-1 используют уникальный симулятор обгонов для проектирования трасс

Если при поиске ответа на этот вопрос использовать обычные инструменты, то приходишь к выводу, что все машины заедут в поворот одновременно. Но нам интересно, что будет происходить на трассе. Потому мы создали инструменты моделирования. Мы использовали технологию с 19 машинами искусственного интеллекта и 1 реальным гонщиком. В итоге увидели, что количество инцидентов вырастет на 3%, обгонов станет на 5% больше, а борьбы колесо в колесо станет больше на 20%", – приводит слова Симондса Crash.

Ранее мы писали, что сын Михаэля Шумахера может принять участие в тестах Формулы-1. Его приглашает "Феррари".

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Формула-1, Автоспорт, Новости автоспорта, Пэт Симондс.
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