Феррари представила болид на новый сезон Формулы-1

Вернуть статус сильнейшей команды Формулы-1 Феррари попытается с болидом SF90, названным в честь 90-летия компании, которую в 1929 году основал Энцо Феррари.

Презентация нового болида Феррари прошла на клубной базе в Маранелло. Болид выполнен в традиционных для команды красных цветах.

The wait is over! Here is the #SF90#essereFerrari pic.twitter.com/xMUjIQ5MC5