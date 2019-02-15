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Феррари представила болид на новый сезон Формулы-1

Феррари представила болид на новый сезон Формулы-1
13:18 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта: Итальянская команда Формулы-1 показала новый болид, который будет использоваться в сезоне-2019.

Вернуть статус сильнейшей команды Формулы-1 Феррари попытается с болидом SF90, названным в честь 90-летия компании, которую в 1929 году основал Энцо Феррари.

Презентация нового болида Феррари прошла на клубной базе в Маранелло. Болид выполнен в традиционных для команды красных цветах.

«Болид воплощает в себе новейшие современные технологии, отражает новый регламент на предстоящий сезон и является плодом огромного труда каждого в Скудерии», - прокомментировал новинку генеральный директор Феррари Луи Камиллери.

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В новом сезоне Феррари выступит с обновленным дуэтом боевых пилотов. Вместе с Себастьяном Феттелем Скудерию будет представлять монегаск Шарль Леклер, заменивший в команде Кими Райкконена.

Дебют нового болида Феррари состоится 17 марта на Гран-при Австралии в Мельбурне.

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