Гран-при Бахрейна. Феттель выиграл вторую практику

SF90 привезла ближайшим конкурентам около секунды в утренней практике и около шести десятых – во второй. Вечером температура на трассе спала, и к середине сессии Феттелю удалось снять с времени своего партнёра, ставшего лучшим в первой практике, полторы секунды, показав на мягких шинах время круга 1.28,942, а затем и 1.28,846. Монегаск уступил именитому партнёру всего 0,035 секунды.
Третьим и четвёртым по итогам сессии стали пилоты Mercedes, но в этот раз Льюис Хэмилтон опередил на десятую своего партнёра. Пятое время показал Нико Хюлькенберг на Renault, шестым стал представитель Red Bull Макс Ферстаппен. Замкнули топ-10 по итогам практики Кевин Магнуссен, Ландо Норрис, Ромен Грожан и россиянин Даниил Квят, опередивший на четыре десятых своего молодого напарника Алекса Албона.
It's been a good day for the team in red #BahrainGP #F1 pic.twitter.com/XqCnQhe7C9
— Formula 1 (@F1) 29 марта 2019 г.
Вторая половина сессии прошла практически без улучшений, так как пилоты работали на длинных сериях кругов. Жёлтые флаги, появлявшиеся по ходу сессии, были связаны с разворотом Кими Райкконена в самом начале сессии и поскользнувшимся на поребрике Себастьяном Феттелем за 20 минут до клетчатого флага.
Скомканным оказался вечер для пилотов Alfa Romeo – большую часть сессии их машины простояли разобранными в гараже из-за обнаруженной утечки. Ландо Норрис был вынужден досрочно завершить тренировку из-за проблем с зажиганием.
Третья часть свободных заездов начнётся завтра в 14:00 по киевскому времени.