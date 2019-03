Гран-при Бахрейна. Феттель выиграл вторую практику

SF90 привезла ближайшим конкурентам около секунды в утренней практике и около шести десятых – во второй. Вечером температура на трассе спала, и к середине сессии Феттелю удалось снять с времени своего партнёра, ставшего лучшим в первой практике, полторы секунды, показав на мягких шинах время круга 1.28,942, а затем и 1.28,846. Монегаск уступил именитому партнёру всего 0,035 секунды.

Третьим и четвёртым по итогам сессии стали пилоты Mercedes, но в этот раз Льюис Хэмилтон опередил на десятую своего партнёра. Пятое время показал Нико Хюлькенберг на Renault, шестым стал представитель Red Bull Макс Ферстаппен. Замкнули топ-10 по итогам практики Кевин Магнуссен, Ландо Норрис, Ромен Грожан и россиянин Даниил Квят, опередивший на четыре десятых своего молодого напарника Алекса Албона.

It's been a good day for the team in red #BahrainGP #F1 pic.twitter.com/XqCnQhe7C9

— Formula 1 (@F1) 29 марта 2019 г.