Гран-при Бахрейна. Феттель выиграл вторую практику

Новости спорта: Пилоты Ferrari Себастьян Феттель и Шарль Леклер продолжили доминирование и во второй части свободных заездов, которая прошла при искусственном освещении.

SF90 привезла ближайшим конкурентам около секунды в утренней практике и около шести десятых – во второй. Вечером температура на трассе спала, и к середине сессии Феттелю удалось снять с времени своего партнёра, ставшего лучшим в первой практике, полторы секунды, показав на мягких шинах время круга 1.28,942, а затем и 1.28,846. Монегаск уступил именитому партнёру всего 0,035 секунды.

Третьим и четвёртым по итогам сессии стали пилоты Mercedes, но в этот раз Льюис Хэмилтон опередил на десятую своего партнёра. Пятое время показал Нико Хюлькенберг на Renault, шестым стал представитель Red Bull Макс Ферстаппен. Замкнули топ-10 по итогам практики Кевин Магнуссен, Ландо Норрис, Ромен Грожан и россиянин Даниил Квят, опередивший на четыре десятых своего молодого напарника Алекса Албона.

Вторая половина сессии прошла практически без улучшений, так как пилоты работали на длинных сериях кругов. Жёлтые флаги, появлявшиеся по ходу сессии, были связаны с разворотом Кими Райкконена в самом начале сессии и поскользнувшимся на поребрике Себастьяном Феттелем за 20 минут до клетчатого флага.

Скомканным оказался вечер для пилотов Alfa Romeo – большую часть сессии их машины простояли разобранными в гараже из-за обнаруженной утечки. Ландо Норрис был вынужден досрочно завершить тренировку из-за проблем с зажиганием.

Третья часть свободных заездов начнётся завтра в 14:00 по киевскому времени.