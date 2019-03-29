Скачать
Пятница, 29.03.2019
Футзал. Продэксим обыграл Титан на пути в финал Кубка Украины
Футзал. Продэксим обыграл Титан на пути в финал Кубка Украины
UFC on ESPN 2: Результаты взвешивания
UFC on ESPN 2: Результаты взвешивания
Украинская дзюдоистка Белодед завоевала "серебро" на Гран-при Тбилиси
Украинская дзюдоистка Белодед завоевала "серебро" на Гран-при Тбилиси
Гвоздик оценил Нгумбу
Гвоздик оценил Нгумбу

Гран-при Бахрейна. Феттель выиграл вторую практику

Гран-при Бахрейна. Феттель выиграл вторую практику
19:10 Сегодня Телеграф Автоспорт

Новости спорта: Пилоты Ferrari Себастьян Феттель и Шарль Леклер продолжили доминирование и во второй части свободных заездов, которая прошла при искусственном освещении.

SF90 привезла ближайшим конкурентам около секунды в утренней практике и около шести десятых – во второй. Вечером температура на трассе спала, и к середине сессии Феттелю удалось снять с времени своего партнёра, ставшего лучшим в первой практике, полторы секунды, показав на мягких шинах время круга 1.28,942, а затем и 1.28,846. Монегаск уступил именитому партнёру всего 0,035 секунды.

Третьим и четвёртым по итогам сессии стали пилоты Mercedes, но в этот раз Льюис Хэмилтон опередил на десятую своего партнёра. Пятое время показал Нико Хюлькенберг на Renault, шестым стал представитель Red Bull Макс Ферстаппен. Замкнули топ-10 по итогам практики Кевин Магнуссен, Ландо Норрис, Ромен Грожан и россиянин Даниил Квят, опередивший на четыре десятых своего молодого напарника Алекса Албона.

Гран-при Бахрейна. Леклер и Феттель лидируют после первой практики

Вторая половина сессии прошла практически без улучшений, так как пилоты работали на длинных сериях кругов. Жёлтые флаги, появлявшиеся по ходу сессии, были связаны с разворотом Кими Райкконена в самом начале сессии и поскользнувшимся на поребрике Себастьяном Феттелем за 20 минут до клетчатого флага.

Гран-при Бахрейна. Леклер и Феттель лидируют после первой практики

Скомканным оказался вечер для пилотов Alfa Romeo – большую часть сессии их машины простояли разобранными в гараже из-за обнаруженной утечки. Ландо Норрис был вынужден досрочно завершить тренировку из-за проблем с зажиганием.

Третья часть свободных заездов начнётся завтра в 14:00 по киевскому времени.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Автоспорт, Себастьян Феттель, Новости автоспорта, Гран-при Бахрейна, Шарль Леклер.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Определен лучший гол в истории Барселоны (Видео)
02 Роналду пропустит матч с Аяксом в Лиге чемпионов
03 Ломаченко хочет провести большой бой с Дэвисом
04 Усик переходит в супертяжелый вес и будет драться с Такамом
05 Бокс. Украинец Тесленко проведет первый титульный бой
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь