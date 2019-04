Механики "Феррари" потушили болид "Торо Россо" (Видео)

Заметив возгорание правого переднего тормозного диска на машине гонщика Toro Rosso Алекса Албона, Себастьян Феттель попросил членов Скудерии, встретивших его перед заездом на весы, потушить пламя.

«Помогите Toro Rosso», – сказал Феттель по радио.

Ferrari mechanics put out Toro Rosso brake fire.

Vettel asked Ferrari mechanics if it was possible to cool the Toro Rosso's of Albon car while he stops waiting at Weighbridge. #F1 #ChineseGP #Race1000 #Seb5 @ToroRosso @ScuderiaFerrari pic.twitter.com/VWY4GvICjb

