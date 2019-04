Боттас выиграл вторую практику на Гран-при Китая

На автодроме в Шанхае завершилась вторая свободная практика Гран-при Китая Формулы-1. Лучшее время показал пилот Mercedes Валттери Боттас, второй результат у гонщика Ferrari Себастьяна Феттеля, тройку замкнул гонщик команды Red Bull Макс Ферстаппен.

Первую практику в Китае выиграл Себастьян Феттель.

END OF FP2

That's the chequered flag on Friday's sessions - with Bottas, Vettel and Verstappen at the top of times#ChineseGP #Race1000 pic.twitter.com/k5tKBsRbc3

