Формула-1 создала удивительную инфографику с 1 по 1000 гонку в истории

В официальном «твиттере» Формулы-1 была опубликована динамическая инфографика, показывающая общее количество побед по итогам каждого из сезонов Формулы-1.

Напомним, что прошедший Гран-при Китая стал 1000-й гонкой в истории серии. Победу в ней одержал пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон, второе место занял его напарник Валттери Боттас. Эта победа стала 90-й в истории «Мерседеса» в Формуле-1.

Winning is everything...

Take a look at the most successful teams in the history of the F1 World Championship, from the very first race through to #Race1000 pic.twitter.com/MqX5uwVAQG

