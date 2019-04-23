Ферстаппен рассказал о главных талантах Феттеля

Новости спорта: Голландец не считает Феттеля чрезвычайно талантливым.

После провала в минувшем сезоне и невнятного старта в чемпионате нынешнем многие усомнились в талантах пилота Феррари Себастьяна Феттеля.

Гонщик Ред Булла Макс Ферстаппен не видит в сопернике ничего особенного.

«Всегда считал Феттеля хорошим пилотом. Иначе он бы никогда не выиграл 4 чемпионских титула. Впрочем, никогда не считал, что в нем есть какая-то магия, какой-то магический талант».

«В том числе это показывает его борьба еще в Ред Булле, когда он проиграл Даниэлю Риккардо. И сейчас у него есть проблемы с Шарлем Леклером», - считает Ферстаппен.