Формула-1. Результаты Гран-при Азербайджана-2019

В отличие от двух прошлых лет, гонка на городской трассе в Баку прошла достаточно спокойно. Как и в 2016-м, машина безопасности ни разу не выехала на трассу.

Стартовавший с поула Боттас сохранил лидерство на первом круге, сдержав напор напарника по команде Льюиса Хэмилтона. Особого продолжения борьба двух пилотов «Серебряных стрел» на следующих кругах не получила. Почти всю дистанцию они провели на расстоянии 1-2 секунды. Лишь на последних двух кругах Хэмилтон приблизился на дистанцию активации DRS. Но ни одной реальной попытки атаки действующий чемпион мира не предпринял.

В итоге так Боттас и Хэмилтон и финишировали, принеся Mercedes четвертый из четырёх возможных дублей на старте сезона. «Серебряные стрелы» стали первой командой в истории Формулы 1, которой удалось такое достижение.

Третьим в одиночестве финишировал Себастьян Феттель. Немецкий гонщик Ferrari ничего не смог противопоставить соперникам из Mercedes, проиграв 11,7 секунды победителю. А четвертым в третий раз подряд гонку закончил пилот Red Bull Racing Макс Ферстаппен.

Разбивший накануне машину Шарль Леклер был очень быстр в первой половине дистанции. Монегаск прорвался с восьмого на четвертое место, а затем за счет альтернативной тактики вышел в лидеры. Но тактика оттянутого пит-стопа ничего не дала – на трассу Шарль вернулся пятым и максимум, что смог сделать, это показать лучший круг и заработать бонусный балл.

Лучшим из остальных, как и в квалификации, стал пилот Racing Point Серхио Перес. Дополнили зачетную первую десятку Карлос Сайнс, Ландо Норрис, Лэнс Стролл и Кими Райкконен.

Итоговое положение гонщиков после 4-х этапов:

