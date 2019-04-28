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Формула-1. Результаты Гран-при Азербайджана-2019

Формула-1. Результаты Гран-при Азербайджана-2019
17:49 Сегодня Телеграф Автоспорт

Новости спорта: Гонщик Mercedes Валттери Боттас одержал вторую победу в сезоне-2019 и пятую в карьере, выиграв Гран При Азербайджана-2019.

В отличие от двух прошлых лет, гонка на городской трассе в Баку прошла достаточно спокойно. Как и в 2016-м, машина безопасности ни разу не выехала на трассу.

Стартовавший с поула Боттас сохранил лидерство на первом круге, сдержав напор напарника по команде Льюиса Хэмилтона. Особого продолжения борьба двух пилотов «Серебряных стрел» на следующих кругах не получила. Почти всю дистанцию они провели на расстоянии 1-2 секунды. Лишь на последних двух кругах Хэмилтон приблизился на дистанцию активации DRS. Но ни одной реальной попытки атаки действующий чемпион мира не предпринял.

Боттас выиграл квалификацию Гран-при Азербайджана

В итоге так Боттас и Хэмилтон и финишировали, принеся Mercedes четвертый из четырёх возможных дублей на старте сезона. «Серебряные стрелы» стали первой командой в истории Формулы 1, которой удалось такое достижение.

Третьим в одиночестве финишировал Себастьян Феттель. Немецкий гонщик Ferrari ничего не смог противопоставить соперникам из Mercedes, проиграв 11,7 секунды победителю. А четвертым в третий раз подряд гонку закончил пилот Red Bull Racing Макс Ферстаппен.

Разбивший накануне машину Шарль Леклер был очень быстр в первой половине дистанции. Монегаск прорвался с восьмого на четвертое место, а затем за счет альтернативной тактики вышел в лидеры. Но тактика оттянутого пит-стопа ничего не дала – на трассу Шарль вернулся пятым и максимум, что смог сделать, это показать лучший круг и заработать бонусный балл.

Лучшим из остальных, как и в квалификации, стал пилот Racing Point Серхио Перес. Дополнили зачетную первую десятку Карлос Сайнс, Ландо Норрис, Лэнс Стролл и Кими Райкконен.

Итоговое положение гонщиков после 4-х этапов:

Российский гонщик Даниил Квят не сумел добраться до финиша. В начале дистанции он потерял ряд позиций из-за проблем с шинами. Затем Квят синхронно с Даниэлем Риккардо заехал в «карман», а при возвращении обратно на трассу получил удар от австралийца, решившего выехать задним ходом. В результате оба сошли. Также клетчатый флаг не увидели Пьер Гасли и Ромен Грожан – на машинах обоих возникли технические проблемы.

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Формула-1, Автоспорт, Новости автоспорта, Валттери Боттас, Ф1, Гран При Азербайджана.
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