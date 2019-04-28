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Воскресенье, 28.04.2019
Формула-1. Результаты Гран-при Азербайджана-2019
Формула-1. Результаты Гран-при Азербайджана-2019
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Странная авария Риккардо и Квята на Гран-при Азербайджана (Видео)

Странная авария Риккардо и Квята на Гран-при Азербайджана (Видео)
22:49 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта: Даниэль Риккардо сперва ошибся во время обгона, а затем, начав сдавать назад, врезался в болид Даниила Квята.

Пресс-служба Формулы-1 опубликовала видеоповтор инцидента между австралийским гонщиком «Рено» Даниэлем Риккардо и российским пилотом «Торо Россо» Даниила Квята по ходу Гран-при Азербайджана на уличной трассе в Баку.

Риккардо попытался атаковать Квята в борьбе за 10-е место, однако не вписался в поворот. При этом Даниэль заблокировал Даниилу заход в поворот. После ошибки заехавший в зону вылета Риккардо не понял, что болид «Торо Россо» стоит позади его автомобиля, и начал сдавать назад, не глядя.

Формула-1. Результаты Гран-при Азербайджана-2019

 
 
 
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Objects in the rear view mirror may be closer than they appear. One of *those* days for Danny Ric . #AzerbaijanGP #F1 #Formula1 #Ricciardo #Kvyat #Baku

Допис, поширений FORMULA 1® (@f1)

В итоге Риккардо врезался в Квята, двигаясь задним ходом. Обе машины сумели покинуть место происшествия, но впоследствии так и не выехали из боксов.

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Формула-1, Автоспорт, Новости автоспорта, Ф1, Даниэль Риккардо, Гран При Азербайджана.
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