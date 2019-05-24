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Звезда MotoGP дебютировал за рулем машины DTM (Видео)

Звезда MotoGP дебютировал за рулем машины DTM (Видео)
19:19 Сегодня Телеграф Автоспорт

Новости спорта: Звезда MotoGP Андреа Довициозо провёл свои первые тесты за рулём машины DTM.

7-9 июня итальянец выступит в качестве приглашенного гонщика на этапе немецкой кузовной серии в Мизано. И на этой неделе он там же впервые протестировал автомобиль Audi RS5 DTM. Осваиваться за рулём новой техники Довициозо помогал двукратный чемпион серии Маттиас Экстрём 

«Для меня это были очень важные тесты, потому что за рулём машины DTM нужно ко многому привыкнуть, – прокомментировал двукратный вице-чемпион MotoGP. – С помощью команды и Маттиаса Экстрём я проехал большую дистанцию, чтобы адаптироваться и в дебюте быть как можно ближе к лидерам».

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В общей сложности Довициозо проехал 183 круга, что на трассе в Мизано эквивалентно 743 км.

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Видео, Автоспорт, MotoGP, Новости автоспорта, Андреа Довициозо.
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