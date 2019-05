Звезда MotoGP дебютировал за рулем машины DTM (Видео)

7-9 июня итальянец выступит в качестве приглашенного гонщика на этапе немецкой кузовной серии в Мизано. И на этой неделе он там же впервые протестировал автомобиль Audi RS5 DTM. Осваиваться за рулём новой техники Довициозо помогал двукратный чемпион серии Маттиас Экстрём

«Для меня это были очень важные тесты, потому что за рулём машины DTM нужно ко многому привыкнуть, – прокомментировал двукратный вице-чемпион MotoGP. – С помощью команды и Маттиаса Экстрём я проехал большую дистанцию, чтобы адаптироваться и в дебюте быть как можно ближе к лидерам».

"It was huge fun," said Ducati rider @AndreaDovizioso after his 183 laps of testing in the Audi RS 5 DTM at @circuitomisano. #OwnEverySecond #DTM #DTMMisano #ranDTM pic.twitter.com/JGK2DrSSZV

— Audi Sport (@audisport) 23 мая 2019 г.