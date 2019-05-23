Хэмилтон выиграл вторую практику на Гран-при Монако-2019

Британский гонщик снял без малого секунду со своего утреннего времени, проехав на мягких шинах круг за 1.11,118 и опередив на 0,081 секунды напарника по Mercedes Валттери Боттас.
Ставший третьим пилот Ferrari Себастьян Феттель уступил 0,763 секунды лидеру, подтвердив опасения, что в Монако Скудерия будет очень далеко позади Mercedes.
Четвертым и пятым неожиданно стали напарники по программе Red Bull Пьер Гасли и Алекс Албон. Макс Ферстаппен, который утром был главным преследователем Хэмилтона, потерял время из-за технических проблем и в итоге показал только шестой результат.
FP2 CLASSIFICATION @LewisHamilton tops the time sheets for the second straight session
Another impressive display by @alex_albon in P5 #F1 #MonacoGP pic.twitter.com/X2daW295Yy
— Formula 1 (@F1) 23 мая 2019 г.
Следом за Ферстаппеном расположились Кевин Магнуссен, Антонио Джовинацци, Кими Райкконен и Шарль Леклер, без видимых проблем оказавшийся только десятым.
Российский гонщик Даниил Квят завершил тренировки в четверг на 14-й позиции.
Как и утром, сессия прошла без серьезных происшествий и красных флагов.