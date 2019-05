Хэмилтон выиграл вторую практику на Гран-при Монако-2019

Британский гонщик снял без малого секунду со своего утреннего времени, проехав на мягких шинах круг за 1.11,118 и опередив на 0,081 секунды напарника по Mercedes Валттери Боттас.

Ставший третьим пилот Ferrari Себастьян Феттель уступил 0,763 секунды лидеру, подтвердив опасения, что в Монако Скудерия будет очень далеко позади Mercedes.

Четвертым и пятым неожиданно стали напарники по программе Red Bull Пьер Гасли и Алекс Албон. Макс Ферстаппен, который утром был главным преследователем Хэмилтона, потерял время из-за технических проблем и в итоге показал только шестой результат.

