Хэмилтон выиграл вторую практику на Гран-при Монако-2019

Новости спорта: Пятикратный и действующий чемпион мира Формулы 1 Льюис Хэмилтон стал быстрейшим во второй части свободных заездов Гран При Монако.

Британский гонщик снял без малого секунду со своего утреннего времени, проехав на мягких шинах круг за 1.11,118 и опередив на 0,081 секунды напарника по Mercedes Валттери Боттас.

Ставший третьим пилот Ferrari Себастьян Феттель уступил 0,763 секунды лидеру, подтвердив опасения, что в Монако Скудерия будет очень далеко позади Mercedes.

Четвертым и пятым неожиданно стали напарники по программе Red Bull Пьер Гасли и Алекс Албон. Макс Ферстаппен, который утром был главным преследователем Хэмилтона, потерял время из-за технических проблем и в итоге показал только шестой результат.

Следом за Ферстаппеном расположились Кевин Магнуссен, Антонио Джовинацци, Кими Райкконен и Шарль Леклер, без видимых проблем оказавшийся только десятым.

Российский гонщик Даниил Квят завершил тренировки в четверг на 14-й позиции.

Как и утром, сессия прошла без серьезных происшествий и красных флагов.