Хэмилтон выиграл первую тренировку Гран-при Монако-2019

Новости спорта: Лидер чемпионата Льюис Хэмилтон стал быстрейшим в первой части свободных заездов Гран-при Монако.

Действующий чемпион мира проехал свой лучший круг с временем 1.12,106 на мягких шинах и опередил всего лишь на 0,059 секунды пилота Red Bull Racing Макса Ферстаппена. Третьим стал напарник британца по Mercedes Валттери Боттас.

Три первых гонщика по итогам сессии уместились в 0,072 секунды, тогда как быстрейший пилот Ferrari Шарль Леклер уступил лидеру три десятые, хотя и стал четвертым. Себастьян Феттель и вовсе оказался в семи десятых.

Шестым стал партнер Ферстаппена по Red Bull Пьер Гасли, а дополнили топ-10 Нико Хюлькенберг, Кевин Магнуссен, Кими Райкконен и Ромен Грожан.

Российский гонщик Даниил Квят показал 13-е время, опередив на 0,096 секунды напарника по Toro Rosso Алекса Албона.

По ходу сессии многие пилоты совершали ошибки: Валттери Боттас, Себастьян Феттель, Даниил Квят и Ландо Норрис заехали в «карман» в первом повороте, а Роберта Кубицу развернуло между четвертым и пятым поворотами. Но обошлось без разбитых машин.

Ставший последним Карлос Сайнс не показал времени из-за технических проблем.