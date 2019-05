Хэмилтон выиграл первую тренировку Гран-при Монако-2019

Действующий чемпион мира проехал свой лучший круг с временем 1.12,106 на мягких шинах и опередил всего лишь на 0,059 секунды пилота Red Bull Racing Макса Ферстаппена. Третьим стал напарник британца по Mercedes Валттери Боттас.

Три первых гонщика по итогам сессии уместились в 0,072 секунды, тогда как быстрейший пилот Ferrari Шарль Леклер уступил лидеру три десятые, хотя и стал четвертым. Себастьян Феттель и вовсе оказался в семи десятых.

Шестым стал партнер Ферстаппена по Red Bull Пьер Гасли, а дополнили топ-10 Нико Хюлькенберг, Кевин Магнуссен, Кими Райкконен и Ромен Грожан.

FP1 CLASSIFICATION: Verstappen is in the mix #MonacoGP #F1 pic.twitter.com/fj0Pd0vuOQ

