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Гран-при Монако-2019: результаты 3-й практики

Гран-при Монако-2019: результаты 3-й практики
14:18 Сегодня Телеграф Автоспорт

Новости спорта: Гонщик Ferrari Шарль Леклер немного неожиданно возглавил третью часть свободных заездов Гран При Монако.

На тренировках в четверг доминировали пилоты Mercedes, которые привезли тогда всем 0,7 секунды. Но в субботу утром Леклер проехал быстрее обоих, показав 1.11,265 и опередив на 0,053 секунды Валттери Боттаса и на 0,213 секунды – Льюис Хэмилтона.

Впрочем, радоваться болельщикам Ferrari пока рано. Во-первых, в четверг гонщики «Серебряных стрел» проехали на несколько десятых секунд медленнее, чем в четверг. А во-вторых, Леклер может получить штраф из-за нарушения режима виртуальной машины безопасности, включенного после аварии его напарника Себастьяна Феттеля.

Феттель разбил машину на 3-й практике в Монако

Четвертое время показал гонщик Red Bull Racing Макс Ферстаппен, который уступил 0,214 секунды Леклеру. Пятым стал партнер голландца по команде Пьер Гасли.

Лучшим из остальных стал пилот Alfa Romeo Антонио Джовинацци, опередивший всего на 0,024 секунды россиянина Даниила Квята на седьмой строчке. Замкнули топ-10 Кевин Магнуссен, Кими Райкконен и Алекс Албон.

Квалификация Гран При Монако начнется в 16:00 по киевскому времени.

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Формула-1, Видео, Автоспорт, Новости автоспорта, Ф1, Гран-при Монако-2019.
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