Гран-при Монако-2019: результаты 3-й практики

На тренировках в четверг доминировали пилоты Mercedes, которые привезли тогда всем 0,7 секунды. Но в субботу утром Леклер проехал быстрее обоих, показав 1.11,265 и опередив на 0,053 секунды Валттери Боттаса и на 0,213 секунды – Льюис Хэмилтона.

Впрочем, радоваться болельщикам Ferrari пока рано. Во-первых, в четверг гонщики «Серебряных стрел» проехали на несколько десятых секунд медленнее, чем в четверг. А во-вторых, Леклер может получить штраф из-за нарушения режима виртуальной машины безопасности, включенного после аварии его напарника Себастьяна Феттеля.

Четвертое время показал гонщик Red Bull Racing Макс Ферстаппен, который уступил 0,214 секунды Леклеру. Пятым стал партнер голландца по команде Пьер Гасли.

