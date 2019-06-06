Гран-при Формулы-1 покинут сразу два этапа

Новости спорта: Две гонки из текущего календаря Формулы-1 будут исключены на следующий сезон.

В 2020 году календарь Формулы-1 пополнят гонки в Нидерландах и Вьетнаме, однако Формула-1 не собирается увеличить количество этапов в сезоне с нынешних 21-го.

Руководство пока не говорит, кто покинет чемпионат.

«Нам нужна стабильность в плане количества гонок. Если мы имеем два новых гран-при на 2020 год, то количество этапов не изменится и кто-то нас покинет», - сказал Чэйз Кэри, один из руководителей Ф-1.

Среди главных претендентов на выход из Ф-1 называют Испанию, Германию, Мексику и Великобританию.