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Гран-при Формулы-1 покинут сразу два этапа

Гран-при Формулы-1 покинут сразу два этапа
21:03 Сегодня Телеграф sport.ua

Новости спорта: Две гонки из текущего календаря Формулы-1 будут исключены на следующий сезон.

В 2020 году календарь Формулы-1 пополнят гонки в Нидерландах и Вьетнаме, однако Формула-1 не собирается увеличить количество этапов в сезоне с нынешних 21-го.

Руководство пока не говорит, кто покинет чемпионат.

«Нам нужна стабильность в плане количества гонок. Если мы имеем два новых гран-при на 2020 год, то количество этапов не изменится и кто-то нас покинет», - сказал Чэйз Кэри, один из руководителей Ф-1.

Источник: Феттель может завершить карьеру в 2019 году

Среди главных претендентов на выход из Ф-1 называют Испанию, Германию, Мексику и Великобританию.

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Формула-1, Автоспорт, Ф-1, Календарь Формулы-1.
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