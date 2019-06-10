Феррари будет оспаривать штраф Феттеля

Новости спорта: Итальянская команда недовольна таким решением стюардов.

На Гран-при Канады пилот команды Феррари Себастьян Феттель финишировал первым, однако судьи оштрафовали его на 5 секунд, что отбросило немца на второе место. Феттель был в ярости из-за такого решения, поэтому он отправился к судьям сразу после гонки.

Итальянская команда Феррари, в свою очередь, собирается подать апелляцию, поскольку этот штраф лишил их пилота триумфа, а победителем в очередной раз стал автогонщик Мерседеса Льюис Хэмилтон.

Апелляция будет принята на рассмотрение только в том случае, если команда предоставит стюардам новые данные, которые не учитывались при принятии первоначального решения.

Напомним, ранее Феттель устроил протест перед церемонией подиума на Гран-при Канады. Также немецкий автогонщик высказался свое недовольство таким решением, которое лишило его победы.