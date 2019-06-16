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"24 часа Ле-Мана": россияне G-Drive на 20 минут "застряли" в боксах, упустив 1 место

"24 часа Ле-Мана": россияне G-Drive на 20 минут "застряли" в боксах, упустив 1 место
12:16 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер

Новости спорта: Прототип LMP2 российской команды G-Drive Racing сломался за шесть часов до финиша.

Российская команда G-Drive Racing, лидировавшая всю ночь в категории прототипов LMP2 в гонке «24 часа Ле-Мана» в боксах растеряла все преимущество из-за неисправности авто.

Неисправность машины пилота Романа Русинова механикам довелось устранять 20 минут, что отбросило прототип команды G-Drive Racing на восьмую позицию в своем классе. До поломки российский экипаж занимал первую строчку в своем классе, доведя разрыв от преследователей до одного круга.

Электронная неполадка, связанная с невозможностью переключения режимов на руле, вынудила россиянина совершить внеплановый заезд в боксы за шесть часов до финиша.

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Отставание прототипа класса LMP2 команды G-Drive Racing от прошлогодних победителей Signatech Alpine увеличилось до четырех кругов, что позволило Русинову расположиться на восьмом месте.

Механики позже установили, что вышла из строя система запуска двигателя.

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Все по теме:

Автоспорт, 24 часа Ле-Мана, LMP2, Гонки на выносливость, G-Drive Racing, Роман Русинов.
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