"24 часа Ле-Мана": россияне G-Drive на 20 минут "застряли" в боксах, упустив 1 место

Российская команда G-Drive Racing, лидировавшая всю ночь в категории прототипов LMP2 в гонке «24 часа Ле-Мана» в боксах растеряла все преимущество из-за неисправности авто.

Неисправность машины пилота Романа Русинова механикам довелось устранять 20 минут, что отбросило прототип команды G-Drive Racing на восьмую позицию в своем классе. До поломки российский экипаж занимал первую строчку в своем классе, доведя разрыв от преследователей до одного круга.

Электронная неполадка, связанная с невозможностью переключения режимов на руле, вынудила россиянина совершить внеплановый заезд в боксы за шесть часов до финиша.

#29 @GDrive_Racing is back on track after a 20 minutes pit stop because of a faulty starter engine. They are now P7 down from P1 in LM P2#WEC #SuperFinale #LeMans24 pic.twitter.com/OSZQSmxkgN

— 24 Hours of Le Mans (@24hoursoflemans) June 16, 2019