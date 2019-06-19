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"Страйк" от Хорхе Лоренсо в Барселоне: видео аварии

"Страйк" от Хорхе Лоренсо в Барселоне: видео аварии
17:18 Сегодня Телеграф Автоспорт

Новости спорта: Хорхе Лоренсо фактически подарил победу на Гран При Каталонии своему напарнику Марку Маркесу.

Хорхе Лоренсо после гонки MotoGP в Барселоне не критиковал только ленивый – гонщик Repsol Honda мало того, что проводит крайне слабый сезон и ни разу не финишировал в Топ-10, так своей неосторожностью ещё и умудрился напрочь убить интригу в чемпионате, фактически подарив победу на Гран При Каталонии своему напарнику Марку Маркесу.

Видео эпизода со всех ракурсов:

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«Извинения ничего не принесут. Сегодня Лоренсо разрушил уик-энд для троих пилотов», – возмущался после гонки Маверик Виньялес, выбывший в результате аварии вместе с Андреа Довициозо, Валентино Росси и самим Хорхе.

После семи этапов преимущество Маркеса над Андреа Довициозо из Mission Winnow Ducati выросло до внушительных 37 очков. На счету Лоренсо за весь сезон – всего 19 баллов.

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Видео, Автоспорт, Мотоспорт, Новости автоспорта, Хорхе Лоренсо.
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