"Страйк" от Хорхе Лоренсо в Барселоне: видео аварии

Хорхе Лоренсо после гонки MotoGP в Барселоне не критиковал только ленивый – гонщик Repsol Honda мало того, что проводит крайне слабый сезон и ни разу не финишировал в Топ-10, так своей неосторожностью ещё и умудрился напрочь убить интригу в чемпионате, фактически подарив победу на Гран При Каталонии своему напарнику Марку Маркесу.

Видео эпизода со всех ракурсов:

The turbulent turn 10 tangle

Watch THAT crash from all angles #CatalanGP pic.twitter.com/lusYDBqlp9

— MotoGP™ (@MotoGP) 17 июня 2019 г.