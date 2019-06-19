"Страйк" от Хорхе Лоренсо в Барселоне: видео аварии

Новости спорта: Хорхе Лоренсо фактически подарил победу на Гран При Каталонии своему напарнику Марку Маркесу.

Хорхе Лоренсо после гонки MotoGP в Барселоне не критиковал только ленивый – гонщик Repsol Honda мало того, что проводит крайне слабый сезон и ни разу не финишировал в Топ-10, так своей неосторожностью ещё и умудрился напрочь убить интригу в чемпионате, фактически подарив победу на Гран При Каталонии своему напарнику Марку Маркесу.

Видео эпизода со всех ракурсов:

The turbulent turn 10 tangle Watch THAT crash from all angles #CatalanGP pic.twitter.com/lusYDBqlp9 — MotoGP™ (@MotoGP) 17 июня 2019 г.

«Извинения ничего не принесут. Сегодня Лоренсо разрушил уик-энд для троих пилотов», – возмущался после гонки Маверик Виньялес, выбывший в результате аварии вместе с Андреа Довициозо, Валентино Росси и самим Хорхе.

После семи этапов преимущество Маркеса над Андреа Довициозо из Mission Winnow Ducati выросло до внушительных 37 очков. На счету Лоренсо за весь сезон – всего 19 баллов.