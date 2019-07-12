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Президент FIA о Шумахере: Он продолжает бороться

Президент FIA о Шумахере: Он продолжает бороться
20:30 Сегодня Телеграф xsport.ua

Новости спорта: Глава Международной автомобильной федерации Жан Тодт рассказал о своем отношении к Михаэлю Шумахеру.

Президент FIA Жан Тодт рассказал о состоянии легендарного немецкого пилота Михаэля Шумахера.

Функционера цитирует Daily Mail.

«Его семья сражается, как может. Конечно, наша дружба больше не может быть такой же, как раньше. Просто потому, что больше нет возможности общаться, как прежде. Я могу только сказать, что его семья хорошо о нем заботится и он продолжает бороться».

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Напомним, в декабре 2019 года в широкий прокат выйдет документальный фильм «Шумахер», посвященный карьере и жизни семикратного чемпиона мира. Последние новости, связанные с фильмом, дают небольшую, но всё же надежду болельщикам Михаэля по поводу возможных положительных изменений в состоянии гонщика.

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Формула-1, FIA, Михаэль Шумахер.
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