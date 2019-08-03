Ferrari продлит сотрудничество с Леклером

Монегасский пилот Ferrari Шарль Леклер ведет переговоры по продлению соглашения с командой на улучшенных условиях. Об этом сообщает Sky Sport.
21-летний гонщик останется в своей команде до 2024 года.
Финансовые детали сделки не сообщаются, однако Феррари придется значительно увеличить зарплату своему гонщику.
Напомним, на автодроме Хунгароринг завершилась вторая свободная практика Гран-при Венгрии. Лучшее время показал пилот Ред Булл Пьер Гасли, второй результат у его напарника Макса Ферстаппена, тройку лучших замкнул Льюис Хэмилтон на Мерседесе