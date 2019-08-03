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Суббота, 03.08.2019
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Ferrari продлит сотрудничество с Леклером

Ferrari продлит сотрудничество с Леклером
22:51 Сегодня Телеграф xsport.ua

Новости спорта: Напарник Себастьяна Феттеля Шарль Леклер близок к новому контракту с Ferrari.

Монегасский пилот Ferrari Шарль Леклер ведет переговоры по продлению соглашения с командой на улучшенных условиях. Об этом сообщает Sky Sport.

21-летний гонщик останется в своей команде до 2024 года.

Финансовые детали сделки не сообщаются, однако Феррари придется значительно увеличить зарплату своему гонщику.

Напомним, на автодроме Хунгароринг завершилась вторая свободная практика Гран-при Венгрии. Лучшее время показал пилот Ред Булл Пьер Гасли, второй результат у его напарника Макса Ферстаппена, тройку лучших замкнул Льюис Хэмилтон на Мерседесе

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Формула-1, Ferrari, Автоспорт, Ф1, Шарль Леклер.
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