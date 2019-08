Хэмилтон показал лучшее время на 3-й практике Гран-при Венгрии

На автодроме «Хунгароринг» в Будапеште завершилась третья свободная практика Гран-при Венгрии.

Лучшее время в её ходе показал пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон, второй результат у гонщика «Ред Булл» Макса Ферстаппена, тройку лучших замкнул Себастьян Феттель на «Феррари».

Формула-1. Гран-при Венгрии. Третья свободная практика

1. Льюис Хэмилтон («Мерседес») — 1.16,084

2. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — +0,013

3. Себастьян Феттель («Феррари») — +0,082

