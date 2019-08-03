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Суббота, 03.08.2019
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Хэмилтон показал лучшее время на 3-й практике Гран-при Венгрии

Хэмилтон показал лучшее время на 3-й практике Гран-при Венгрии
14:35 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта: Сегодня в 15:50 по киевскому времени начнется квалификация Гран-при Венгрии, а завтра в 16:00 состоится гонка.

На автодроме «Хунгароринг» в Будапеште завершилась третья свободная практика Гран-при Венгрии.

Лучшее время в её ходе показал пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон, второй результат у гонщика «Ред Булл» Макса Ферстаппена, тройку лучших замкнул Себастьян Феттель на «Феррари».

Формула-1. Гран-при Венгрии. Третья свободная практика

1. Льюис Хэмилтон («Мерседес») — 1.16,084

2. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — +0,013

3. Себастьян Феттель («Феррари») — +0,082

4. Валттери Боттас («Мерседес») — +0,271

5. Шарль Леклер («Феррари») — +0,308

6. Пьер Гасли («Ред Булл») — +0,600

7. Ландо Норрис («Макларен») — +0,690

8. Кими Райкконен («Альфа Ромео») — +1,132

9. Карлос Сайнс («Макларен»)— +1,133

10. Кевин Магнуссен («Хаас») — +1,146

11. Ромен Грожан («Хаас») — +1,209

12. Даниил Квят («Торо Россо») — +1,348

13. Нико Хюлькенберг («Рено») — +1,583

14. Серхио Перес («Рейсинг Пойнт») — +1,586

15. Антонио Джовинацци («Альфа Ромео») — +1,845

16. Даниэль Риккардо («Рено») — +1,878

17. Александер Албон («Торо Россо») — +1,940

18. Джордж Расселл («Уильямс») — +1,988

19. Лэнс Стролл («Рейсинг Пойнт»)— +2,450

20. Роберт Кубица («Уильямс») — +2,625.

Напомним, на автодроме Хунгароринг завершилась вторая свободная практика Гран-при Венгрии. Лучшее время показал пилот Ред Булл Пьер Гасли, второй результат у его напарника Макса Ферстаппена, тройку лучших замкнул Льюис Хэмилтон на Мерседесе

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Формула-1, Льюис Хэмилтон, Гран При Венгрии, Ф1, Хунгароринг.
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