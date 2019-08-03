Хэмилтон показал лучшее время на 3-й практике Гран-при Венгрии

На автодроме «Хунгароринг» в Будапеште завершилась третья свободная практика Гран-при Венгрии.
Лучшее время в её ходе показал пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон, второй результат у гонщика «Ред Булл» Макса Ферстаппена, тройку лучших замкнул Себастьян Феттель на «Феррари».
Формула-1. Гран-при Венгрии. Третья свободная практика
1. Льюис Хэмилтон («Мерседес») — 1.16,084
2. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — +0,013
3. Себастьян Феттель («Феррари») — +0,082
CLASSIFICIATION: END OF FP3
Lewis Hamilton ends the third practice session fastest at the Hungaroring, but the chasing pack are not far behind #F1 #HungarianGP pic.twitter.com/I6LObZRcBm
— Formula 1 (@F1) 3 августа 2019 г.
4. Валттери Боттас («Мерседес») — +0,271
5. Шарль Леклер («Феррари») — +0,308
6. Пьер Гасли («Ред Булл») — +0,600
7. Ландо Норрис («Макларен») — +0,690
8. Кими Райкконен («Альфа Ромео») — +1,132
9. Карлос Сайнс («Макларен»)— +1,133
10. Кевин Магнуссен («Хаас») — +1,146
11. Ромен Грожан («Хаас») — +1,209
12. Даниил Квят («Торо Россо») — +1,348
13. Нико Хюлькенберг («Рено») — +1,583
14. Серхио Перес («Рейсинг Пойнт») — +1,586
15. Антонио Джовинацци («Альфа Ромео») — +1,845
16. Даниэль Риккардо («Рено») — +1,878
17. Александер Албон («Торо Россо») — +1,940
18. Джордж Расселл («Уильямс») — +1,988
19. Лэнс Стролл («Рейсинг Пойнт»)— +2,450
20. Роберт Кубица («Уильямс») — +2,625.
Напомним, на автодроме Хунгароринг завершилась вторая свободная практика Гран-при Венгрии. Лучшее время показал пилот Ред Булл Пьер Гасли, второй результат у его напарника Макса Ферстаппена, тройку лучших замкнул Льюис Хэмилтон на Мерседесе