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Ферстаппен: Что будет в будущем? Я пока не готов ответить

Ферстаппен: Что будет в будущем? Я пока не готов ответить
05:59 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта: Макс Ферстаппен рассказал о своих целях в "Ред Булл" накануне смены регламента Формулы-1 через 2 года.

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен подчеркнул, что ему пока сложно рассуждать о возможном будущем контракте, поскольку все пилоты опасаются смены регламента в 2021 году.

«Очень уважаю то, чего смог добиться Льюис. Но нужно, чтобы вам повезло с командой. Если вы сильнее напарника, а команда способна побеждать, эти победы складываются в титул. Фернандо Алонсо в идеальных условиях мог бы выиграть восемь или девять титулов, потому что был блестящим гонщиком. В Формуле-1 в настоящий момент есть три или четыре подобного уровня гонщиков.

Моя цель — выиграть несколько титулов в «Ред Булл», я верю в них. Мы как семья. Но новый регламент на 2021 год вызывает вопросы у всех. Что будет в будущем? Я пока не готов ответить на этот вопрос», — приводит слова Макса Ферстаппена Daily Mail.

На автодроме «Хунгароринг» в Будапеште завершилась третья свободная практика Гран-при Венгрии.

Лучшее время в её ходе показал пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон, второй результат у гонщика «Ред Булл» Макса Ферстаппена, тройку лучших замкнул Себастьян Феттель на «Феррари».

Напомним, на автодроме Хунгароринг завершилась вторая свободная практика Гран-при Венгрии. Лучшее время показал пилот Ред Булл Пьер Гасли, второй результат у его напарника Макса Ферстаппена, тройку лучших замкнул Льюис Хэмилтон на Мерседесе

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Red Bull, Гран При Венгрии, Ф1, Макс Ферстаппен.
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