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Квят рассказал, как избежал аварии с Феттелем в Германии

Квят рассказал, как избежал аварии с Феттелем в Германии
05:59 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта: Россиянин Даниил Квят упустил вторую строчку пилоту Феррари Себастьяну Феттелю на немецком Гран-при.

Российский пилот «Торо Россо» Даниил Квят признался, что чуть не сломал переднее крыло на последнем круге Гран-при Германии, когда упёрся в Себастьяна Феттеля, ошибшегося в восьмом повороте.

«Я не то чтобы вообще мог сопротивляться Феттелю. Он проехал меня уже на первой половине прямой, так что не думаю, что у меня были варианты.

На последнем круге он отъехал уже секунды на две-три, а потом выехал широко из восьмого поворота, чего я, честно говоря, не ожидал. Мы опять оказались рядом, но хуже всего, что он просто бросил атаковать и просто медленно поехал к финишу, в 13-м повороте я почти сломал о него свое переднее крыло. Последние четыре-пять поворотов получились нервными. Феттель очень сильно сбросил, ко мне опять приблизились Стролл и Сайнс, и я мысленно подгонял Себа – могло бы получиться нехорошо», — приводит слова Даниила Квята Motorsport Россия.

На автодроме «Хунгароринг» в Будапеште завершилась третья свободная практика Гран-при Венгрии.

Лучшее время в её ходе показал пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон, второй результат у гонщика «Ред Булл» Макса Ферстаппена, тройку лучших замкнул Себастьян Феттель на «Феррари».

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Формула-1, Гран При Германии, Торо Россо, Даниил Квят.
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