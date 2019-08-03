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Результаты квалификации Гран-при Венгрии: Ферстаппен берет поул

Результаты квалификации Гран-при Венгрии: Ферстаппен берет поул
17:11 Сегодня Телеграф sport.ua

Новости спорта: Сегодня завершилась квалификация перед завтрашней гонкой Гран-при Венгрии.

Топ-10: Ферстаппен, Боттас, Хэмилтон, Леклер, Феттель, Гасли, Норрис, Сайнс, Грожан, Райкконен

Были ожидания доминирования Мерседеса в Венгрии, однако Ред Булл и в меньшей степени Феррари в практиках показали, что готовы навязать немецкой команде соперничестве в последнем перед летней паузой гран-при.

В итоге Феррари все же не выдерживала темп противников, поэтому за поул боролись пилоты Мерседеса и Макс Ферстаппен.

И победил Ферстаппен! Первый поул в карьере Макса, который на 0,018 секунды опередил Боттаса! Отметим Валттери, оказавшегося быстрее Хэмилтона.

Пилоты Феррари замкнули топ-5.

Хэмилтон показал лучшее время на 3-й практике Гран-при Венгрии

Выделим неудачу Даниэля Риккардо, который не вышел из первой части квалификации и будет стартовать 18-м. Кроме того, Джордж Расселл едва впервые в сезоне не вывел Уильямс во вторую часть сессии.

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Формула-1, Гран При Венгрии, Ф1, Макс Ферстаппен.
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