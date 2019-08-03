Результаты квалификации Гран-при Венгрии: Ферстаппен берет поул

Топ-10: Ферстаппен, Боттас, Хэмилтон, Леклер, Феттель, Гасли, Норрис, Сайнс, Грожан, Райкконен
Были ожидания доминирования Мерседеса в Венгрии, однако Ред Булл и в меньшей степени Феррари в практиках показали, что готовы навязать немецкой команде соперничестве в последнем перед летней паузой гран-при.
В итоге Феррари все же не выдерживала темп противников, поэтому за поул боролись пилоты Мерседеса и Макс Ферстаппен.
И победил Ферстаппен! Первый поул в карьере Макса, который на 0,018 секунды опередил Боттаса! Отметим Валттери, оказавшегося быстрее Хэмилтона.
Пилоты Феррари замкнули топ-5.
Q3 CLASSIFICATION— Formula 1 (@F1) 3 августа 2019 г.
Here's how the grid will line up tomorrow #F1 #HungarianGP pic.twitter.com/7OFRaqWrs4
Выделим неудачу Даниэля Риккардо, который не вышел из первой части квалификации и будет стартовать 18-м. Кроме того, Джордж Расселл едва впервые в сезоне не вывел Уильямс во вторую часть сессии.