Результаты квалификации Гран-при Венгрии: Ферстаппен берет поул

Топ-10: Ферстаппен, Боттас, Хэмилтон, Леклер, Феттель, Гасли, Норрис, Сайнс, Грожан, Райкконен

Были ожидания доминирования Мерседеса в Венгрии, однако Ред Булл и в меньшей степени Феррари в практиках показали, что готовы навязать немецкой команде соперничестве в последнем перед летней паузой гран-при.

В итоге Феррари все же не выдерживала темп противников, поэтому за поул боролись пилоты Мерседеса и Макс Ферстаппен.

И победил Ферстаппен! Первый поул в карьере Макса, который на 0,018 секунды опередил Боттаса! Отметим Валттери, оказавшегося быстрее Хэмилтона.

Пилоты Феррари замкнули топ-5.

Q3 CLASSIFICATION



