Боттас о квалификации на Гран-при Венгрии: Доволен своим итоговым временем

Новости спорта: Напарник Льюиса Хэмилтона финн Валттери Боттас показал второе лучшее время на квалификации в Венгрии.

Пилот «Мерседеса» Валттери Боттас подвел итоги квалификации к Гран-при Венгрии.

«Мы были в роли догоняющих по ходу всего уик-энда – с того момента, как пропустили первую практику. Только сегодня утром мы начали находить оптимальный ритм. По ходу квалификации мы смотрелись все лучше и лучше, я доволен своим итоговым временем на круге. Я буду бороться за победу», – рассказал Боттас.

Напомним, пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон считает, что, невзирая лишь на третье место в квалификации Гран-при Венгрии, у него остаются неплохие шансы, чтобы рассчитывать на победу.

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен также поделился впечатлениями от квалификации Гран-при Венгрии, по итогам которой ему впервые в карьере удалось завоевать поул. Голландец подчеркнул, что невзирая на важное событие в карьере, главное событие уик-энда ещё впереди.