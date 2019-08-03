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Суббота, 03.08.2019
Результаты квалификации Гран-при Венгрии: Ферстаппен берет поул
Квалификация Гран-при Венгрии: Ферстаппен берет поул
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Ферстаппен о дебютном поуле в Венгрии: Очень доволен результатом

Ферстаппен о дебютном поуле в Венгрии: Очень доволен результатом
17:55 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта: Для Макса Ферстаппена поул-позиция на Гран-при Венгрии первая в карьере.

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен поделился впечатлениями от квалификации Гран-при Венгрии, по итогам которой ему впервые в карьере удалось завоевать поул. Голландец подчеркнул, что невзирая на важное событие в карьере, главное событие уик-энда ещё впереди.

«Это невероятно. Это то, чего мне не хватало. Машина великолепна на протяжении всего уик-энда. Я очень доволен сегодняшним результатом. Но впереди нас ждёт гонка и это самое важное. Сегодняшний день также был важен, это отличный результат для команды», — приводит слова Ферстаппена BBC.

Результаты квалификации Гран-при Венгрии: Ферстаппен берет поул

Напомним, со второго места в Венгрии будет стартовать пилот «Мерседеса» Валттери Боттас, а с третьего напарник финна Льюис Хэмилтон. Партнёр Ферстаппена по команде Пьер Гасли показал лишь шестое время.

Ранее на автодроме Хунгароринг завершилась вторая свободная практика Гран-при Венгрии. Лучшее время показал пилот Ред Булл Пьер Гасли, второй результат у его напарника Макса Ферстаппена, тройку лучших замкнул Льюис Хэмилтон на Мерседесе.

Ранее сообщалось, на автодроме «Хунгароринг» в Будапеште завершилась третья свободная практика Гран-при Венгрии.

Лучшее время в её ходе показал пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон, второй результат у гонщика «Ред Булл» Макса Ферстаппена, тройку лучших замкнул Себастьян Феттель на «Феррари».

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Все по теме:

Формула-1, Red Bull, Гран При Венгрии, Ф1, Макс Ферстаппен.
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