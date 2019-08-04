Грожан о планах на Гран-при Венгрии: Буду расталкивать всех локтями

Новости спорта: Девятый по итогам квалификации Ромен Грожан посетовал на уровень прижимной силы, с которым приходится работать.

Пилот «Хааса» Ромен Грожан прокомментировал итоги квалификации Гран-при Венгрии, в которой он показал девятое время. Также француз выразил обеспокоенность тем, что в гонке машина может сдать.

«Моя старушка всё-таки сумела пробиться в третий сегмент квалификации. Сначала она скрывала свой потенциал, но в итоге показала класс. Для неё это был сложный уик-энд. Мы работаем с тем же уровнем прижимной силы, что и в Хоккенхайме, ведь это наш максимум. Очевидно, что в Венгрии этого недостаточно, и это вызывает сложности.

Первый сегмент был для меня очень тяжёлым, во втором мы немного прибавили, а в третьем нам по-настоящему удалось выжать максимум. Беспокоюсь по поводу гонки. Мы много теряем в прижимной силе, и оставлять шины живыми на протяжении долгого времени непросто. «Хунгароринг» — трасса, на которой сложно обгонять. Так что завтра буду расталкивать всех локтями и посмотрим, чем закончится гонка", — приводит слова француза пресс-служба «Хааса».

Ранее сообщалось, пилот «Хааса» Ромен Грожан уверен, что в «Хаасе» нет разделения на первого и второго пилота, и не видит проблемы в использовании командных приказов при взаимодействии гонщиков на трассе.