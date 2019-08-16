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Пилот "Феррари" Леклер назвал сильные стороны Хэмилтона

Пилот "Феррари" Леклер назвал сильные стороны Хэмилтона
13:21 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта:Монегасец считает, что стабильность помогает Льюису оставаться на вершине.

Монегасский пилот Феррари Шарль Леклер поделился своим мнением о лучшем, на сегодняшний момент, автогонщике Формулы-1 и представителе Мерседеса Льюисе Хэмилтоне.

Леклер назвал главные сильные стороны британца, которые помогают ему оставаться на вершине уже длительное время.

"Стабильность. Он всегда знает, как извлечь максимум из любой ситуации. Ментальность у него на высоком уровне. Каждый может показать хороший круг, но делать это постоянно и тогда, когда требуется – совсем другое дело. Я много тренируюсь для того, чтобы достичь такого уровня", - приводит слова Леклера Corriere della Sera.

Шарль Леклер: Феррари — мечта, которая стала явью

Напомним, ранее обозреватели Формулы-1 из Sky Sports включили Хэмилтона в топ-5 лучших гонщиков первой половины сезона Формулы-1.

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Формула-1, Льюис Хэмилтон, Автоспорт, Новости автоспорта, Шарль Леклер.
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