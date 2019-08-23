Чемпион мира Льюис Хэмилтон предложил ООН свою помощь

Новости спорта:Льюис Хэмилтон предложил ООН свою помощь в решении проблемы пожаров в Бразилии.

Дождевые леса Амазонии, которые являются домом для миллионов животных и растений, горят уже более двух недель, что привело к экологической катастрофе.

Согласно сообщениям местной прессы, причиной пожаров стали умышленные поджоги со стороны компаний, занимающихся добычей полезных ископаемых, строительством и сельским хозяйством.

«Ужасно видеть, как страдает наш мир, – написал Льюис Хэмилтон в социальных сетях. – Тропический лес Амазонии горит рекордно быстрыми темпами. По сравнению с прошлым годом, количество пожаров увеличилось на 80%. Ученые называют Амазонские леса лёгкими Земли, поскольку они вырабатывают 20% кислорода, которым мы дышим.

В каждую минуту сгорает лес, чья площадь превышает размер футбольного поля. Если вы ещё об этом ничего не написали в социальных сетях, пожалуйста, сделайте это – важно, чтобы мы продолжали действовать.

Я обращаюсь к Организации Объединенных Наций. Если я могу хоть что-то сделать, я готов помочь любым способом».