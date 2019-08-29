От Австралии до Эмиратов: ориентировочный календарь Формулы-1 на 2020 год

В FIA пока не опубликовали календарь Формулы 1 на следующий сезон, есть лишь неофициальные версии, но весьма близкие к реальности, ведь порядок большинства этапов не изменится.
Точно известно, что сезон стартует в Мельбурне 15 марта. По версии Speedweek, календарь на сезон 2020 года, включающий 22 Гран При, будет выглядеть примерно так:
|
Дата
|
Гран При
|
Место проведения
|
15 марта
|
Австралия
|
Мельбурн
|
22 марта
|
Бахрейн
|
Сахир
|
05 апреля
|
Вьетнам
|
Ханой
|
19 апреля
|
Китай
|
Шанхай
|
03 мая
|
Нидерланды
|
Зандфорт
|
10 мая
|
Испания
|
Барселона
|
24 мая
|
Монако
|
Монако
|
07 июня
|
Азербайджан
|
Баку
|
14 июня
|
Канада
|
Монреаль
|
28 июня
|
Франция
|
Ле-Кастелле
|
05 июля
|
Австрия
|
Шпильберг
|
19 июля
|
Великобритания
|
Сильверстоун
|
02 августа
|
Венгрия
|
Будапешт
|
30 августа
|
Бельгия
|
Спа
|
06 сентября
|
Италия
|
Монца
|
20 сентября
|
Сингапур
|
Сингапур
|
27 сентября
|
Россия
|
Сочи
|
11 октября
|
Япония
|
Сузука
|
25 октября
|
США
|
Остин
|
01 ноября
|
Мексика
|
Мехико
|
15 ноября
|
Бразилия
|
Сан-Паулу
|
29 ноября
|
Абу-Даби
|
Яс-Марина
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