От Австралии до Эмиратов: ориентировочный календарь Формулы-1 на 2020 год

Новости спорта:Появился ориентировочная версия календаря на 2020-й.

В FIA пока не опубликовали календарь Формулы 1 на следующий сезон, есть лишь неофициальные версии, но весьма близкие к реальности, ведь порядок большинства этапов не изменится.

Точно известно, что сезон стартует в Мельбурне 15 марта. По версии Speedweek, календарь на сезон 2020 года, включающий 22 Гран При, будет выглядеть примерно так:

Дата Гран При Место проведения 15 марта Австралия Мельбурн 22 марта Бахрейн Сахир 05 апреля Вьетнам Ханой 19 апреля Китай Шанхай 03 мая Нидерланды Зандфорт 10 мая Испания Барселона 24 мая Монако Монако 07 июня Азербайджан Баку 14 июня Канада Монреаль 28 июня Франция Ле-Кастелле 05 июля Австрия Шпильберг 19 июля Великобритания Сильверстоун 02 августа Венгрия Будапешт 30 августа Бельгия Спа 06 сентября Италия Монца 20 сентября Сингапур Сингапур 27 сентября Россия Сочи 11 октября Япония Сузука 25 октября США Остин 01 ноября Мексика Мехико 15 ноября Бразилия Сан-Паулу 29 ноября Абу-Даби Яс-Марина

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