Пилот Феррари стал лучшим в первой практике Гран-при Бельгии

На Автодроме Спа-Франкоршам завершилась первая свободная практика Гран-при Бельгии. Лучшее время по итогам заездов показал пилот «Феррари» Себастьян Феттель. Его напарник Шарль Леклер стал вторым, а тройку замкнул гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен.

Новичок «Ред Булл» Александер Албон показал четвёртый результат, пилоты «Мерседеса» Валттери Боттас и Льюис Хэмилтон были пятым и шестым, соответственно.

CLASSIFICATION: END OF FP1

A 1-2 for @ScuderiaFerrari

Albon only 0.077 behind Verstappen in his first Red Bull session

It's great to be back!#F1 #BelgianGP pic.twitter.com/TwHc2mfrh2

— Formula 1 (@F1) August 30, 2019