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Пилот Феррари стал лучшим в первой практике Гран-при Бельгии

Пилот Феррари стал лучшим в первой практике Гран-при Бельгии
14:09 Сегодня Телеграф championat.com Фото: Твиттер

Новости спорта:Немецкий автогонщик Себастьян Феттель стал победителем первой свободной практики Гран-при Бельгии.

На Автодроме Спа-Франкоршам завершилась первая свободная практика Гран-при Бельгии. Лучшее время по итогам заездов показал пилот «Феррари» Себастьян Феттель. Его напарник Шарль Леклер стал вторым, а тройку замкнул гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен.

Новичок «Ред Булл» Александер Албон показал четвёртый результат, пилоты «Мерседеса» Валттери Боттас и Льюис Хэмилтон были пятым и шестым, соответственно.

В Формуле 1 судьба гонщика зависит не от его мастерства

Российский пилот «Торо Россо» Даниил Квят показал 17-е время, у его нового напарника Пьера Гасли — 18-й результат.

Формула-1. Гран-при Бельгии. Первая свободная практика

1. Себастьян Феттель («Феррари») — 1.44.574

2. Шарль Леклер («Феррари»)- + 0,214

3. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — + 0,933

4. Александер Албон («Ред Булл») — + 1,010

5. Валтери Боттас («Мерседес») — + 1,308

6. Льюис Хэмилтон («Мерседес») — +1,399

7. Лэнс Стролл («Рейсинг Пойнт») — + 1,624

8. Даниэль Риккардо («Рено») — + 1,852

9. Серхио Перес («Рейсинг Пойнт») — + 1,859

10. Карлос Сайнс-младший («Макларен») — + 1,983

11. Нико Хюлькенберг («Рено») — + 2,095

12. Ландо Норрис («Макларен») — + 2,096

13. Кими Райкконен («Альфа Ромео») — + 2,450

14. Ромен Грожан («Хаас») — + 2,602

15. Антонио Джовинацци («Альфа Ромео») — + 2,759

16. Кевин Магнуссен («Хаас») — + 2,914

17. Даниил Квят («Торо Россо») — + 3,062

18. Пьер Гасли («Торо Россо») — + 3,394

19. Николас Латифи («Уильямс») — + 4,210

20. Роберт Кубица («Уильямс») — + 4,392.

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Формула-1, Ferrari, Автоспорт, Гран При Бельгии, Себастьян Феттель, Новости автоспорта.
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