Хэмилтон попал в аварию на тренировке Гран-при Бельгии (Видео)

Новости спорта:Авария Хэмилтона в третьей тренировке Гран-при Бельгии.

В официальном инстаграм-аккаунте Формулы-1 появилась видеозапись аварии пилота «Мерседеса», лидера чемпионата мира Льюиса Хэмилтона на третьей тренировке Гран-при Бельгии.

Хэмилтон не справился с управлением в 12-м повороте и вылетел с трассы, разбив болид о барьер безопасности. Тренировка была остановлена красным флагом, Хэмилтон на трассе больше не появлялся. По итогам тренировки Льюис остался на седьмой строчке.

Лучшее время по итогам третьего сеанса свободных заедов в Бельгии показал пилот «Феррари» Шарль Леклер, второе место досталось его партнёру по команде Себастьяну Феттелю, а третий результат остался за Валттери Боттасом из «Мерседеса».