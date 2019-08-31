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Хэмилтон попал в аварию на тренировке Гран-при Бельгии (Видео)

Хэмилтон попал в аварию на тренировке Гран-при Бельгии (Видео)
15:08 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта:Авария Хэмилтона в третьей тренировке Гран-при Бельгии.

В официальном инстаграм-аккаунте Формулы-1 появилась видеозапись аварии пилота «Мерседеса», лидера чемпионата мира Льюиса Хэмилтона на третьей тренировке Гран-при Бельгии.

Хэмилтон не справился с управлением в 12-м повороте и вылетел с трассы, разбив болид о барьер безопасности. Тренировка была остановлена красным флагом, Хэмилтон на трассе больше не появлялся. По итогам тренировки Льюис остался на седьмой строчке.

 
 
 
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Big shock, big impact, big job for Mercedes to get Lewis Hamilton’s car ready for qualifying . #F1 #Formula1 #LewisHamilton #BelgianGP

Публикация от FORMULA 1® (@f1)

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Лучшее время по итогам третьего сеанса свободных заедов в Бельгии показал пилот «Феррари» Шарль Леклер, второе место досталось его партнёру по команде Себастьяну Феттелю, а третий результат остался за Валттери Боттасом из «Мерседеса».

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Формула-1, Льюис Хэмилтон, Автоспорт, Ф1.
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