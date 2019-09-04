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Пилот Макларена считает Ферстаппена лучше за Хэмилтона

Пилот Макларена считает Ферстаппена лучше за Хэмилтона
19:36 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта:Пилот «Макларена» Карлос Сайнс-младший поделился мнением о некоторых конкурентах в Формуле-1.

По мнению испанца, пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен уже близок к тому, чтобы превзойти лидера сезона гонщика «Мерседеса» Льюиса Хэмилтона.

«Хэмилтону я бы дал 9 из 10. После того как Росберг ушёл, Хэмилтон находится на очень высоком уровне, давление упало. Ферстаппен уже практически лучше него, но в Спа он принимал неверные решения.

Боттас тоже всегда на высоком уровне, но ему чего-то не хватает. Хэмилтон — другой, это сложно объяснить. Он всегда очень спокоен, будто курит сигару”, — цитирует Сайнса Movistar.

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Хэмилтон возглавляет зачёт пилотов. Вплоть до Гран-при Бельгии в текущем сезоне побеждали только пилоты «Мерседеса» и Ферстаппен. В Бельгии первую победу в сезоне «Феррари» принёс Шарль Леклер.

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Формула-1, Автоспорт, Карлос Сайнс младший, Ф1, Макс Ферстаппен.
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