Cамый быстрый пит-стоп на Гран-при Италии составил 2,15 секунды

Пит-стоп Роберта Кубицы на этапе Формулы-1 в Монце занял 2,15 секунды. По этому показателю «Уильямсу» не было равных на Гран-при Италии. На второй строчке расположились механики «Мерседеса», которые обслужили машину Валттери Боттаса за 2,28 секунды, а дополнила тройку другая бригада механиков «Уильямса», заменившая колёса Джорджу Расселлу за 2,32 секунды.

Посмотреть таблицу быстрейших пит-стопов Гран-при Италии можно в «Твиттере».

It's a hat-trick of @DHL_Motorsports Fastest Pit Stop Awards for @WilliamsRacing #F1 #ItalianGP pic.twitter.com/30Z5vETaka

— Formula 1 (@F1) 2019(e)ko irailaren 9(a)