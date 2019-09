Фернандо Алонсо перевернулся на дебютном ралли-рейде (Фото)

13 сентября стало известно, что двукратный чемпион мира Формулы-1 Фернандо Алонсо примет участие в гонке, являющейся пятым этапом сезона чемпионата ЮАР по ралли-рейдам «Лихтенберг 400». Вчера Алонсо вместе со штурманом Марком Комой обкатал Toyota Hilux на шейкдауне.

Сегодня же, 14 сентября, у испанца началось полноценное участие в ралли. Дебют получился сложным. В ходе гонки Алонсо попал в аварию и перевернулся. Однако позже сумел вернуться на трассу.

Fernando Alonso rolled his Hilux, but he is back on track! pic.twitter.com/zRV0zeivnf

— JD (@JDFormula1) 14 сентября 2019 г.