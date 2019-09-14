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Фернандо Алонсо перевернулся на дебютном ралли-рейде (Фото)

Фернандо Алонсо перевернулся на дебютном ралли-рейде (Фото)
15:08 Сегодня Телеграф championat.com Фото: Твиттер

Новости спорта:Дебют экс-пилота Формулы-1 Фернандо Алонсо в ралли получился сложным.

13 сентября стало известно, что двукратный чемпион мира Формулы-1 Фернандо Алонсо примет участие в гонке, являющейся пятым этапом сезона чемпионата ЮАР по ралли-рейдам «Лихтенберг 400». Вчера Алонсо вместе со штурманом Марком Комой обкатал Toyota Hilux на шейкдауне.

Сегодня же, 14 сентября, у испанца началось полноценное участие в ралли. Дебют получился сложным. В ходе гонки Алонсо попал в аварию и перевернулся. Однако позже сумел вернуться на трассу.

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Предполагается, что Алонсо готовится принять участие в «Дакаре» 2020 года, однако официально это ещё не подтверждено. Фернандо покинул Формулу-1 после сезона-2018, его последней командой был «Макларен».

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Формула-1, Фернандо Алонсо, Автоспорт, Ралли.
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