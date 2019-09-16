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Пилот Рено похвалил новых напарников по команде

Пилот Рено похвалил новых напарников по команде
14:10 Сегодня Телеграф

Новости спорта:Даниэль Рикардо похвалил своих партнеров.

Пилот Рено Даниэль Риккардо рассказал, как соперничество с новыми напарниками помогает ему совершенствоваться.

"На самом деле, мне это нравится. Думаю, это хорошая возможность научиться чему-то новому. У каждого гонщика свои маленькие привычки, свой стиль.

В Формуле-1 и вообще в автоспорте невозможно стать совершенным. Ты всегда учишься и растешь. Постоянно меняются машины, приходится адаптироваться. Для меня работа с напарником – шанс стать лучше", – сказал Риккардо.

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 Партнер австралийца по Рено Нико Хюлькенберг покинет команду по окончании сезона. Новым напарником Риккардо станет резервист Мерседеса Эстебан Окон.

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Все по теме:

Формула-1, Нико Хюлькенберг, Ферарри, Даниэль Рикардо.
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