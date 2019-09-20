Пилот Феррари Феттель может уйти из Формулы-1

Немецкий гонщик Феррари Себастьян Феттель в конце текущего сезона может приостановиться свои выступления в Формуле-1. Об этом сообщает La Gazzetta dello Sport.
По информации источника, четырехкратный чемпион Ф-1 хочет сделать паузу на один год по неизвестным причинам, а после планирует вернуться в 2021 году.
Отмечается, что в случае приостановления карьеры Феттеля, заменить его в Феррари должен пилот команды Рено Даниэль Риккардо.
Примечательно, что ранее Себастьян Феттель выразил желание продлить контракт с Феррари, который истекает в конце 2020 года.