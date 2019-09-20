Пилот Феррари Феттель может уйти из Формулы-1

Новости спорта:Пилот Феррари по неизвестным причинах рассматривает вариант с приостановлением карьеры.

Немецкий гонщик Феррари Себастьян Феттель в конце текущего сезона может приостановиться свои выступления в Формуле-1. Об этом сообщает La Gazzetta dello Sport.

По информации источника, четырехкратный чемпион Ф-1 хочет сделать паузу на один год по неизвестным причинам, а после планирует вернуться в 2021 году.

Отмечается, что в случае приостановления карьеры Феттеля, заменить его в Феррари должен пилот команды Рено Даниэль Риккардо.

Примечательно, что ранее Себастьян Феттель выразил желание продлить контракт с Феррари, который истекает в конце 2020 года.