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Пилот Феррари Феттель может уйти из Формулы-1

Пилот Феррари Феттель может уйти из Формулы-1
08:08 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта:Пилот Феррари по неизвестным причинах рассматривает вариант с приостановлением карьеры.

Немецкий гонщик Феррари Себастьян Феттель в конце текущего сезона может приостановиться свои выступления в Формуле-1. Об этом сообщает La Gazzetta dello Sport.

По информации источника, четырехкратный чемпион Ф-1 хочет сделать паузу на один год по неизвестным причинам, а после планирует вернуться в 2021 году.

Отмечается, что в случае приостановления карьеры Феттеля, заменить его в Феррари должен пилот команды Рено Даниэль Риккардо.

Феттель рассказал о том, как оценивает свой нынешний этап в карьере

Примечательно, что ранее Себастьян Феттель выразил желание продлить контракт с Феррари, который истекает в конце 2020 года.

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Формула-1, Автоспорт, Себастьян Феттель, Новости автоспорта, Даниэль Риккардо.
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