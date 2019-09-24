Мерседес и Ред Булл пытаются разобраться, откуда у Феррари столь мощный мотор

Новости спорта:Ред Булл и Мерседес подали протест в ФИА, чтобы провести разбор и понять, не нарушает ли Феррари технический регламент.

В нынешнем сезоне Феррари вновь останется без титулов, однако команда может поставить себе в заслугу создание чрезвычайно мощного мотора.

На прямых у болидов Скудерии существует ощутимое преимущество даже перед Мерседесом. Сообщалось, что ранее Ред Булл и Мерседес подали протест в ФИА, чтобы провести разбор и понять, не нарушает ли Феррари технический регламент.

Пока ответа нет, но соперники признают, что Феррари создала классный двигатель.

«Это комбинация нескольких факторов - мотор, электрический компонент, а также новое топливо. Это невероятно впечатляюще. Мерседес 5 лет был лидером в этой области, но внезапно именно Феррари стала образцом мотора в Ф-1».

«Ребята из Феррари нашли возможности выжимать больше из своего мотора. Нам нужно разбираться и подтягиваться», - сказал босс Ред Булла Кристиан Хорнер.

Отмечается, что ФИА пока не нашла нарушений в моторах Феррари.