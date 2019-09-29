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Воскресенье, 29.09.2019
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Льюис Хэмилтон - победитель Гран-при России
Льюис Хэмилтон - победитель Гран-при России

Формула-1: Хэмилтон оторвался в чемпионской гонке

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Формула-1: Хэмилтон оторвался в чемпионской гонке
17:19 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт

Новости спорта:Льюис Хэмилтон опережает Боттаса на 73 очка за пять гонок до конца сезона.

В воскресенье, 29 сентября, завершилась гонка Формулы-1 Гран-при Сочи. После паузы под названием "триумф Феррари" победу праздновали гонщики Мерседеса. Льюис Хэмилтон стал победителем этого этапа, вторым пришел его напарник Валттери Боттас, третьим - пилот Феррари Шарль Леклер.

Себастьян Феттель удачно стартовал, но после пит-стопа с его болидом начались проблемы и пилоту Феррари пришлось сойти с дистанции, чем воспользовался Хэмилтон.

Льюис Хэмилтон - победитель Гран-при России

Эта победа позволила Льюису Хэмилтону обеспечить себе комфортное пребывание на первом месте в общем зачете:

1. Льюис Хэмилтон (Мерседес) — 322 очков

2. Валттери Боттас (Мерседес) — 249 очков

3. Шарль Леклер (Феррари) — 215 очков.

До конца чемпионата осталось провести еще 5 гонок. Теоретически на победу претендуют 5 пилотов (еще Макс Ферстаппен Ред Булл 212 очков, Себастьян Феттель Феррари 194 очка).

В Кубке конструкторов также прослеживается преимущество Мерседеса.

1. Мерседес — 571 очко

2. Феррари — 409 очков

3. Ред Булл — 311 очков.

Первый со времен Шумахера: Леклер повторил достижение Феррари.

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Формула-1, Сочи, Льюис Хэмилтон, Автоспорт, Ф1, Гран При России.
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