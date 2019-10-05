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Две новые трассы: утвержден календарь Формулы-1 на сезон 2020 года

Две новые трассы: утвержден календарь Формулы-1 на сезон 2020 года
15:40 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта:ФИА утвердила календарь Формулы-1 из 22 гонок на сезон-2020.

Международная автомобильная федерация официально утвердила календарь Формулы-1 на сезон-2020, сообщает Motorsport.

Впервые в истории серии сезон будет состоять из 22 этапов — в календаре не будет Гран-при Германии, однако появятся сразу две новые гонки — в Нидерландах и Вьетнаме. 

Календарь Формулы-1 на сезон 2020 года

15 марта — Австралия

22 марта — Бахрейн

5 апреля — Вьетнам

19 апреля — Китай

3 мая — Нидерланды

10 мая — Испания

24 мая — Монако

7 июня — Азербайджан

14 июня — Канада

28 июня — Франция

5 июля — Австрия

19 июля — Великобритания

2 августа — Венгрия

30 августа — Бельгия

6 сентября — Италия

20 сентября — Сингапур

27 сентября — Россия

11 октября — Япония

25 октября — США

1 ноября — Мексика

15 ноября — Бразилия

29 ноября — Абу-Даби

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Формула-1, FIA, Автоспорт, Ф1.
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