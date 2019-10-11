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Формула-1. Результаты тренировки Гран-при Японии

Формула-1. Результаты тренировки Гран-при Японии
08:31 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта:В рамках первой тренировки Гран-при Японии Формулы-1 завершился заезд на автодроме Сузука.

В рамках первой тренировки Гран-при Японии Формулы-1 завершился заезд на автодроме Сузука.

Первым приехал финн Валттери Боттас из Мерседеса с результатом 1:28.731. На второй строчке оказался егод партнер по команде британец Льюис Хэмилтон.

Тройку лидеров замкнул немецкий пилот Феррвари Себастьян Феттель с результатом 1:31.920.

Сколько Мерседес тратит на содержание команды в Формуле-1

Формула-1. Гран-при Японии. Первая тренировка

1 Валттери Боттас — 1:28.731

2 Льюис Хэмилтон — +0.076

3 Себастьян Феттель — +0.989

4 Шарль Леклер — +1.181

5 Макс Ферстаппен — +1.315

6 Александер Албон — +1.644

7 Карлос Сайнс-младший — +1.971

8 Серхио Перес — +2.079

9 Лэнс Стролл — +2.228

10 Ландо Норрис — +2.270

11 Ромен Грожан — +2.552

12 Кими Райкконен — +2.576

13 Нико Хюлькенберг — +2.695

14 Даниэль Риккардо — +2.832

15 Кевин Магнуссен — +3.054

16 Даниил Квят — +3.189

17 Наоки Ямамото — +3.287

18 Джордж Расселл — +4.069

19 Роберт Кубица — +4.753

20 Антонио Джовинацци — +8.156.

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Автоспорт, Гран При Японии, Фомула - 1, Новости автоспорта.
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