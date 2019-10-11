Формула-1. Результаты тренировки Гран-при Японии

В рамках первой тренировки Гран-при Японии Формулы-1 завершился заезд на автодроме Сузука.
Первым приехал финн Валттери Боттас из Мерседеса с результатом 1:28.731. На второй строчке оказался егод партнер по команде британец Льюис Хэмилтон.
Тройку лидеров замкнул немецкий пилот Феррвари Себастьян Феттель с результатом 1:31.920.
Формула-1. Гран-при Японии. Первая тренировка
1 Валттери Боттас — 1:28.731
2 Льюис Хэмилтон — +0.076
3 Себастьян Феттель — +0.989
4 Шарль Леклер — +1.181
5 Макс Ферстаппен — +1.315
6 Александер Албон — +1.644
7 Карлос Сайнс-младший — +1.971
8 Серхио Перес — +2.079
9 Лэнс Стролл — +2.228
10 Ландо Норрис — +2.270
11 Ромен Грожан — +2.552
12 Кими Райкконен — +2.576
13 Нико Хюлькенберг — +2.695
14 Даниэль Риккардо — +2.832
15 Кевин Магнуссен — +3.054
16 Даниил Квят — +3.189
17 Наоки Ямамото — +3.287
18 Джордж Расселл — +4.069
19 Роберт Кубица — +4.753
20 Антонио Джовинацци — +8.156.