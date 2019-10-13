Мерседес шестой раз к ряду выигрывает Кубок конструкторов

Победа Валттери Боттаса на Гран-при Японии и финиш его напарникам Льюиса Хэмилтона на третьей позиции помог «Мерседесу» в шестой раз подряд завоевать победу в зачёте Кубка конструкторов.
SIX-IN-A-ROW!
Congratulations @MercedesAMGF1 - champions again!!! #JapaneseGP #F1 pic.twitter.com/YiEsk14wtF
— Formula 1 (@F1) October 13, 2019
После семнадцати этапов чемпионата мира у немецкой команды в активе 611 очков, у ближайших преследователей из «Феррари» 435 баллов.
Положение команд в Кубке конструкторов:
1. Мерседес – 612 очков
2. Феррари – 435
3. Ред Булл – 323
4. Макларен – 111
5. Рено – 76
6. Торо Россо – 59
7. Рейсинг Пойнт – 53
8. Альфа Ромео – 35
9. Хаас – 28
10. Уильямс – 1
Таким образом, «Мерседес» стал уже недосягаем для «Скудерии».
Что касается зачёта пилотов, то благодаря победе на «Сузуке» Боттас сократил отставание от лидирующего Льюиса Хэмилтона до 64 очков и сохраняет теоретические шансы на титул. Даниил Квят занимает тринадцатое место в общем зачёте, в его активе 33 балла. Россиянин не завоёвывает очков уже четыре этапа кряду.
Напарник Квята Пьер Гасли занимает седьмое место, в его активе 73 очка.