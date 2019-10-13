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Мерседес шестой раз к ряду выигрывает Кубок конструкторов

Мерседес шестой раз к ряду выигрывает Кубок конструкторов
11:23 Сегодня Телеграф championat.com Фото: Твиттер

Новости спорта:Триумф на Гран-при Японии принес Мерседесу очередную победу в Кубке конструкторов.

Победа Валттери Боттаса на Гран-при Японии и финиш его напарникам Льюиса Хэмилтона на третьей позиции помог «Мерседесу» в шестой раз подряд завоевать победу в зачёте Кубка конструкторов.

 

После семнадцати этапов чемпионата мира у немецкой команды в активе 611 очков, у ближайших преследователей из «Феррари» 435 баллов.

Положение команд в Кубке конструкторов:

1. Мерседес – 612 очков

2. Феррари – 435

3. Ред Булл – 323

4. Макларен – 111

5. Рено – 76

6. Торо Россо – 59

7. Рейсинг Пойнт – 53

8. Альфа Ромео – 35

9. Хаас – 28

10. Уильямс – 1

Таким образом, «Мерседес» стал уже недосягаем для «Скудерии».

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Что касается зачёта пилотов, то благодаря победе на «Сузуке» Боттас сократил отставание от лидирующего Льюиса Хэмилтона до 64 очков и сохраняет теоретические шансы на титул. Даниил Квят занимает тринадцатое место в общем зачёте, в его активе 33 балла. Россиянин не завоёвывает очков уже четыре этапа кряду.

Напарник Квята Пьер Гасли занимает седьмое место, в его активе 73 очка.

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