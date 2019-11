Пилот Феррари: Я чувствовал запах марихуаны в болиде на заездах в США

Пилот «Феррари» Себастьян Феттель после тренировок Гран-при США заинтересовался, разрешено ли употребление марихуаны и каннабиоидных продуктов на территории Техаса, где на трассе в Остине проходит этап чемпионата мира Формулы-1. По словам Феттеля, он почувствовал запах марихуаны во время заезда, о чём и сообщил в интервью после тренировок.

Ha, Vettel's post-FP2 interview with Sky is GOLD:

Vettel: "Is marijuana legal in Texas?"

Ted: "Did you smell it on track today?"

Vettel: "Yes, like crazy! Turn 1 and Turn 11"

Ted: "In the pit lane as well. It's weird"

Vettel: "It's weed, not weird! I smelt it in the car"

— Luke Smith (@LukeSmithF1) November 1, 2019