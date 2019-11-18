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Формула-1: результаты Гран-при Бразилии-2019 (Фото, Видео)

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Формула-1: результаты Гран-при Бразилии-2019 (Фото, Видео)
09:05 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости спорта:В Сан-Паулу на автодроме Интерлагос завершился 20-й этап чемпионата мира по автогонкам Формула-1. Победителем Гран-при Бразилии стал голландский пилот Макс Ферстаппен ("Ред Булл").

Макс Ферстаппен ("Ред Булл") победил в квалификации Гран-при Бразилии и именно он финишировал первым в основной гонке. Это восьмая победа Ферстаппена в карьере. Ферстаппен удержался во главе гонки, несмотря на многочисленные аварии на трассе и перезапуски гонки.

Вторым сенсационно финишировал Пьер Гасли ("Торо Россо"). Это первый подиум в карьере француза. Третье место у Льюиса Хэмилтона ("Мерседеса"), который на последних кругах рискованно обошел Александра Албона ("Ред Булл").

Отметим, что не сумели финишировать оба пилота "Феррари". За 6 кругов до конца гонки Шарль Леклер и Себастьян Феттель столкнулись и сошли с трассы. Не финишировал также второй пилот "Мерседеса" Валттери Боттас.

После 20-и этапов первое место в общем зачете уверенно занимает чемпион этого сезона Хэмилтон, который набрал 396 очков. Боттас второй - 314 очков. Ферстаппен поднялся на третье место - 260 очков.

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Последний 21-й этап чемпионата мира по автогонкам Формула-1 - Гран-при Абу-Даби состоится 29 ноября - 1 декабря в Абу-Даби (ОАЭ) на трассе Яс Марина.

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Автоспорт, Новости автоспорта, Гран-при Бразилии, Гран При Бразилии-2019.
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