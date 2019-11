Формула-1: результаты Гран-при Бразилии-2019 (Фото, Видео)

Макс Ферстаппен ("Ред Булл") победил в квалификации Гран-при Бразилии и именно он финишировал первым в основной гонке. Это восьмая победа Ферстаппена в карьере. Ферстаппен удержался во главе гонки, несмотря на многочисленные аварии на трассе и перезапуски гонки.

Вторым сенсационно финишировал Пьер Гасли ("Торо Россо"). Это первый подиум в карьере француза. Третье место у Льюиса Хэмилтона ("Мерседеса"), который на последних кругах рискованно обошел Александра Албона ("Ред Булл").

Отметим, что не сумели финишировать оба пилота "Феррари". За 6 кругов до конца гонки Шарль Леклер и Себастьян Феттель столкнулись и сошли с трассы. Не финишировал также второй пилот "Мерседеса" Валттери Боттас.

Max charged hard to take career win number in Brazil! #BrazilGP #F1 pic.twitter.com/uzn7gd00Tp

После 20-и этапов первое место в общем зачете уверенно занимает чемпион этого сезона Хэмилтон, который набрал 396 очков. Боттас второй - 314 очков. Ферстаппен поднялся на третье место - 260 очков.

RACE CLASSIFICATION

...and breathe! How they crossed the line at Interlagos#BrazilGP #F1 pic.twitter.com/KU2VGwTTjo

