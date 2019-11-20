Городские власти Майами не против проведение Гран-при Формулы-1

Новости спорта:Дэйд Карлос Хименес выступил за проведение Гран-при Флориды в 2021 году.

Мэр округа Майами-Дэйд Карлос Хименес выступил за проведение Гран-при Флориды в 2021 году. Решение было принято окружным советом после рассмотрения резолюции местных жителей, об этом сообщает Motorsport.

Чиновник ветировал принятую резолюцию о запрете на перекрытие дорог в жилых кварталах, которые вносили существенные корректировки при планировании конфигурации трассы, благодаря чему организаторы продолжают работу над организацией гонки в обычном режиме.

В свою очередь, Хименес пообещал местным жителям найти компромисс, чтобы от появления «Королевы автоспорта» во Флориде выиграли все стороны.